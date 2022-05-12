Владелец "Северстали" Мордашов обжаловал решение ЕС по санкциям против него

Российский олигарх Алексей Мордашов обжаловал в суде санкции, введенные ЕС против него.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мы считаем санкции против Алексея Мордашова абсолютно неоправданными и нелегитимными, и мы будем использовать все доступные международно-правовые средства для защиты наших интересов", - сказал представитель Мордашова.

Запись о подаче иска содержится в электронной базе данных суда в Люксембурге, пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что судебное дело по санкциям ЕС может длиться годами, к тому же такие дела редко заканчиваются победой тех, кто пытается обжаловать решение.

Агентство оценивает состояние владельца "Северстали" в 24,1 млрд долларов.

Мордашов находится под санкциями Великобритании и ЕС. Сообщалось, что он третий по состоянию миллиардер в России. Также является владельцем Северстали, которая первой из российских компаний вошла в технический дефолт из-за санкций.

Ранее российский олигарх Алишер Усманов, шестой в РФ по состоянию, обжаловал решение ЕС по введению против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Экономическая правда