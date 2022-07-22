"Северсталь" планирует уйти с Лондонской фондовой биржи из-за санкций

Российская металлургическая и сталелитейная компания "Северсталь" объявила о планах делистинга с Лондонской фондовой биржи - такое решение объяснили введенными санкциями.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте торговой площадки.

Отмечается, что "Северсталь" намерен прекратить листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Решение об отмене листинга ГДР и прекращении программы ГДР обусловлено введением ряда санкционных ограничений в отношении ПАО "Северсталь", в связи с чем ведение программы ГДР "Северсталь" в соответствии с депозитарными договорами, а также проведение регулярных торговых операций с ГДР "Северсталь" больше невозможно", - говорится в релизе.

Согласно заявлению, 22 июля компания направила в управление по финансовому регулированию Великобритании и руководству LSE запрос об отмене листинга ГДР, а также отмене допуска ГДР к торгам в основном сегменте рынка ценных бумаг биржи.

"Северсталь" также сообщила Citibank о прекращении действия программы ГДР и поручила банку разорвать депозитарные соглашения с даты, которая наступает не позднее 31 августа.

"Северсталь" ожидает, что делистинг ее бумаг с Лондонской биржи вступит в силу на 21-й рабочий день с даты анонса, то есть во второй половине августа.

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В июне США ввели персональные ограничения против Алексея Мордашова, его сыновей и жены, а также блокирующие санкции в отношении подконтрольных миллиардеру компаний "Северсталь", "Севергруп", Nordgold и "Алгоритм".

Напомним:

Российский олигарх Алексей Мордашов обжаловал в суде санкции, введенные ЕС против него.

Мордашов находится под санкциями Великобритании и ЕС. Сообщалось, что он третий по состоянию миллиардер в России. Также является владельцем Северстали, которая первой из российских компаний вошла в технический дефолт из-за санкций.

Ранее российский олигарх Алишер Усманов, шестой в РФ по состоянию, обжаловал решение ЕС по введению против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Экономическая правда