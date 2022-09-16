Фонд ликвидации последствий войны за счет конфискации средств РФ начнут создавать до конца года

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России, наполняющийся за счет конфискованных средств РФ, планируют начать формировать в госбюджете этого года.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

Министерство финансов разработало соответствующий законопроект и зарегистрировало его в Раде.

Он добавил, что средства фонда будут находиться на казначейском счете.

Марченко напомнил, что в утвержденном правительством проекте госбюджета-2023 также предусмотрен такой фонд в размере не менее 19 млрд грн.

"Есть 19 млрд грн, которые уже гарантированы. Надеемся, что с изъятием российских активов этот фонд будет пополняться значительными суммами", – сказал глава Минфина.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции заявлял, что первыми такими средствами, вероятнее всего, станут конфискованные 15,8 млрд грн выведенных с рынка в первые дни войны МР Банка и Проминвествестбанка – "дочек" российских Сбербанка и ВЕБ.РФ.

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Напоминаем:

Еврокомиссия, Всемирный банк и Кабинет Министров в сотрудничестве с партнерами оценивают, что текущая стоимость реконструкции и восстановления Украины составляет 349 миллиардов долларов.

Украина хочет добиться от России репараций в 300 миллиардов долларов из-за ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением.

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины вследствие начавшейся Россией войны достигает 114,5 млрд долларов на 5 сентября.

По состоянию на 10 августа, общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составила 188 миллиардов долларов.





