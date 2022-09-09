Потребности Украины в восстановлении приближаются к 350 миллиардам долларов – Еврокомиссия

Еврокомиссия, Всемирный банк и Кабинет Министров в сотрудничестве с партнерами оценивают, что текущая стоимость реконструкции и восстановления Украины составляет 349 миллиардов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Быстрая оценка убытков и потребностей (RDNA) представляет первую комплексную оценку последствий войны в двадцати разных секторах после российского вторжения. Также определяет потребности в финансировании для устойчивого, инклюзивного и устойчивого восстановления и реконструкции и предоставляет дорожную карту для планирования.

Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, потому что война продолжается.

"С начала жестокой и незаконной агрессивной войны России против Украины ЕС мобилизовал 10 миллиардов евро в виде финансирования, гуманитарной, экстренной и военной помощи для Украины, а еще 5 миллиардов евро в плане финансирования. ЕС будет проходить каждый шаг вместе с Украиной, чтобы восстановить демократическую, независимую и преуспевающую страну на ее пути в ЕС", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Оценка охватывает последствия войны, продолжавшейся с 24 февраля по 1 июня 2022 года, и обнаружила, что физический ущерб от войны достиг более 97 млрд дол. Особенно высокими убытки были в жилом секторе, транспорте, торговле и промышленности. Разрушения были сосредоточены в Черниговской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях.

В отчете отмечено, что потребности в восстановлении и реконструкции социального, производственного и инфраструктурного секторов составляют 349 млрд долл., что более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам RDNA, в течение следующих 36 месяцев необходимо 105 млрд долл. для решения насущных потребностей, таких как восстановление систем образования и здравоохранения и инфраструктуры, подготовка к предстоящей зиме путем восстановления отопления и энергоснабжения домов, поддержка сельского хозяйства, ремонт жизненно важных транспортных путей тому подобное.

Напоминаем:

Украина хочет добиться от России репараций в 300 миллиардов долларов из-за ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением.

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины вследствие начавшейся Россией войны достигает 114,5 млрд долларов на 5 сентября.

По состоянию на 10 августа, общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составила 188 миллиардов долларов.

Экономическая правда



