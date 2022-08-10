Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE
Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.
За останній тиждень сума прямих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд доларів і на 8 серпня сягнула 110,4 млрд дол.
Найбільша зміна відбулася в оцінці збитків інфраструктури, які вже сягають 33,4 млрд дол. За останніми даними внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.
Загалом з початку великої війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тис багатоповерхівок, 115.9 тис приватних будинків, 388 підприємств, а також сотні дитсадків, медзакладів, культурних споруд.
Сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд дол (+300 млн дол). Найбільша частка непрямих втрат припадає на промисловість та підприємства — 29,8 млрд дол. На другому місці — агропромисловий комплекс та земельні ресурси (23,4 млрд дол). Ще 18,2 млрд дол — непрямі втрати інфраструктури.
Мінімальні потреби у відновленні за останній тиждень зросли на 3 млрд дол і становлять 188 млрд дол. Зростання суми повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови. Так, на відновлення обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол, а культурних, туристичних та спортивних споруд – 2,3 млрд дол.
Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів без загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба становить 750 млрд доларів.
|
Тип майна
|
Прямі збитки, $ млрд
|
Обсяг, одиниць
|
Житлові будівлі*
|
47,8
|
131.3 тис
|
приватні будинки**
|
5.4
|
115.9 тис
|
багатоквартирні будинки**
|
42.3
|
15,27 тис
|
Інфраструктура*
|
33.4
|
|
дороги
|
25,4
|
23.9 тис км
|
аеропорти
|
2,0
|
19 од
|
Активи підприємств, промисловість
|
8,8
|
388
|
АПК та зем ресурси
|
4,3
|
|
Соціальна сфера
|
0,3
|
119
|
Транспорт*
|
2,4
|
124 тис од
|
легкові авто
|
1
|
106.1 тис од
|
пасажирський транспорт
|
1
|
17.9 тис од
|
Освіта
|
3,8
|
2217
|
заклади освіти
|
3.1
|
1453
|
дитсадки
|
0,7
|
764
|
Торгівля
|
2,1
|
2930 од
|
Енергетика
|
1,8
|
-
|
Охорона здоров'я
|
1,6
|
934
|
ЖКГ
|
1,3
|
-
|
Культура, туризм, спорт
|
1.3
|
1117
|
культурні споруди
|
0,6
|
715
|
релігійні споруди
|
0,1
|
77
|
спортивні споруди
|
0,2
|
186
|
туристичні споруди
|
-
|
113
|
молодіжні центри
|
-
|
26
|
Адмін будівлі
|
0,9
|
511
|
Цифрова інфраструктура
|
0,6
|
743
|
Фінансовий сектор
|
0,02
|
|
Разом
|
110.4
Нагадуємо:
Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.