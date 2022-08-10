Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 мільярдів – KSE

Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень сума прямих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд доларів і на 8 серпня сягнула 110,4 млрд дол.

Найбільша зміна відбулася в оцінці збитків інфраструктури, які вже сягають 33,4 млрд дол. За останніми даними внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.

Загалом з початку великої війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тис багатоповерхівок, 115.9 тис приватних будинків, 388 підприємств, а також сотні дитсадків, медзакладів, культурних споруд.

Сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд дол (+300 млн дол). Найбільша частка непрямих втрат припадає на промисловість та підприємства — 29,8 млрд дол. На другому місці — агропромисловий комплекс та земельні ресурси (23,4 млрд дол). Ще 18,2 млрд дол — непрямі втрати інфраструктури.

Мінімальні потреби у відновленні за останній тиждень зросли на 3 млрд дол і становлять 188 млрд дол. Зростання суми повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови. Так, на відновлення обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол, а культурних, туристичних та спортивних споруд – 2,3 млрд дол.

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Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів без загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба становить 750 млрд доларів.

Тип майна Прямі збитки, $ млрд Обсяг, одиниць Житлові будівлі* 47,8 131.3 тис приватні будинки** 5.4 115.9 тис багатоквартирні будинки** 42.3 15,27 тис Інфраструктура* 33.4 дороги 25,4 23.9 тис км аеропорти 2,0 19 од Активи підприємств, промисловість 8,8 388 АПК та зем ресурси 4,3 Соціальна сфера 0,3 119 Транспорт* 2,4 124 тис од легкові авто 1 106.1 тис од пасажирський транспорт 1 17.9 тис од Освіта 3,8 2217 заклади освіти 3.1 1453 дитсадки 0,7 764 Торгівля 2,1 2930 од Енергетика 1,8 - Охорона здоров'я 1,6 934 ЖКГ 1,3 - Культура, туризм, спорт 1.3 1117 культурні споруди 0,6 715 релігійні споруди 0,1 77 спортивні споруди 0,2 186 туристичні споруди - 113 молодіжні центри - 26 Адмін будівлі 0,9 511 Цифрова інфраструктура 0,6 743 Фінансовий сектор 0,02 Разом 110.4

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.