В бюджете-2023 "печать" гривни Нацбанком не предусмотрено - Марченко

Бюджетом на 2023 год не предусмотрено прямое финансирование потребностей правительства Национальным банком путем выкупа облигаций внутреннего госзайма.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире мелемаратана, сообщает Интерфакс-Украина.

"Такая опция есть. Но если мы сможем гарантированно получить 38 млрд дол от наших партнеров, злоупотреблять гиперинфляцией и другими факторами, залезать в карманы украинцев из-за выкупа облигаций Нацбанком, из-за других рисков – девальвации и гиперинфляции – мы не будем", – сказал он.

При этом, отметил министр, такая функция существует. "В этом году мы им пользуемся, потому что сложная ситуация. Конечно, будем смотреть, как мы сможем обойтись без этого", – добавил Марченко.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в следующем году Украина нуждается в 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, такую сумму планируют покрыть благодаря помощи международных партнеров – США, ЕС и МВФ.

При этом, добавил Шмигаль, у Украины есть "подушка безопасности" в виде военных облигаций на случай, если будут разрывы между траншами от партнеров или на экстренные случаи.

НБУ с начала войны провел эмиссию 315 млрд грн. Несмотря на договоренность с правительством об эмиссии в пределах 30 млрд грн в месяц, в июне НБУ должен был существенно превысить "потолок" и выкупить облигаций более чем на 100 млрд грн из-за отсутствия достаточных объемов международной помощи. В июле-августе объемы вернулись к 30 млрд грн.

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Больше о бюджете воюющей страны читайте в статье: 50% бюджета – на войну. За что будет жить Украина в 2023 году?

Напоминаем:

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, его уже зарегистрировали в Верховной Раде.

В частности, документ предусматривает сокращение потребностей в финансировании дефицита бюджета. Он заложен более чем в 3 млрд долл. ежемесячно, или 20% ВВП, против 5 млрд долларов ежемесячно в этом году.