Шмигаль розповів, скільки Україна планує отримати від США, ЄС та МВФ наступного року

Наступного року Україна потребує 38 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету, таку суму планують покрити завдяки допомоги від міжнародних партнерів – США, ЄС та МВФ.

Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль у ході пресконференції у четвер.

Він наголосив, що з урахуванням підтримки партнерів до кінця цього року, зокрема – 11,7 млрд доларів від США, 1,4 млрд доларів від МВФ та 8 млрд доларів від Євросоюзу Україна проходить 2022 рік "фінансово стабільно".

"Наступного року ми говоримо про три джерела додаткового фінансування дефіциту бюджету від наших партнерів", – розповів він.

Так, від Євросоюзу Україна просить макрофінансову допомогу у 12 млрд євро, фактично – 1 млрд євро щомісяця. Міжнародний валютний фонд може надати 12 млрд доларів у рамках програми на наступний рік, а також 1,5 млрд доларів щомісяця від США.

"Загалом це 3,5 млрд доларів фінансування на місяць, які повністю закриють наш дефіцит бюджету", – резюмував Шмигаль.

При цьому він додав, що Україна також має "подушку безпеки" у вигляді військових облігацій на випадок, якщо будуть розриви між траншами від партнерів чи на екстрені випадки.

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