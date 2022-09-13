Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.

"Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", – написав Марченко.

Хоча проєкт бюджету наразі не опубліковано, вже відомо деякі деталі:

понад трильйон гривень буде направлено на сектор безпеки й оборони;

мінімальна заробітна плата залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6500 грн;

близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни;

видатки на державні підприємства, апарат та інституції скоротять;

зʼявиться фонд відновлення, куди спрямують конфісковані російські активи.

Пріоритетом державного бюджету на наступний рік, як зазначали раніше у Мінфіні, буде сектор безпеки і оборони та забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

Нагадуємо:

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Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Уряд планує зменшити фінансування державного бюджету у 2023 році до 3 млрд доларів на місяць з 5 млрд доларів цього року



