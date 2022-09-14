Новости 14 сентября: Украина присоединится к роумингу в ЕС, ООН хочет разблокировать аммиакопровод из России в Одессу

О связи. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.

О помощи. МВФ разработает для Украины новую долгосрочную программу кредитования – в течение следующих недель миссия Фонда будет обсуждать это с экономической группой Украины.

Про аммиак. ООН давит на Россию и Украину по возобновлению работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" для экспорта аммиака через Черное море в рамках зерновой инициативы

О судах. Суд по делу нападения на журналистов "Схем" признал виновными экспредседателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, эксдиректора департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и эксначальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова и назначил каждому штраф. Мецгеру нужно оплатить 3700 грн, остальным – 1700 грн.

О санкциях. В Министерстве финансов РФ посчитали прямые убытки для финансового сектора страны в результате введенных странами Запада санкций за ее вторжение в Украину

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Миллиард за муниципальный банк. Почему Киев пытается купить банк "Сич"

Киевские власти хотят создать муниципальный банк и положили глаз на банк "Сич". Нужен ли он городу и не повторит ли судьбу предшественника – обанкротившегося банка "Хрещатик"?