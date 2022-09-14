Штраф 3400 гривень: ексглаві "Укрексімбанку" Мецгеру оголосили вирок у справі нападу на журналістів

Суд у справі нападу на журналістів "Схем" визнав винуватими ексголову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова і ексначальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова і призначив кожному штраф.

Таке рішення Голосіїївський райсуд Києва ухвалив 14 вересня, повідомляє Радіо Свобода із зали суду.

"Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади", - наголошують журналісти.

Як зазначає Радіо Свобода, так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох - за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 ("Побої та мордування"). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

У коментарі виданню Мецгер так прокоментував вирок: "Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію – ред.).

При цьому на уточнення Радіо Свобода щодо його намірів обіймати державні посади в майбутньому, Мецгер відповів: "Якщо буде така нагода, буде в мене таке бажання, я буду потрібен державі - так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще".

Тельбізов на запитання журналіста РС щодо вироку суду відповів: "Є суд, є рішення. Тут же не клуб із розваг, хтось чимось задоволений чи ні. Я не обговорюю рішення суду, я громадянин цієї країни.

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І сьогодні є набагато важливіші справи, ніж обговорювати, хто тут чим задоволений. З того моменту, як вийшли з системи, ми працюємо, служимо, продовжуємо. Тому це - дрібниці життя, які сьогодні тут відбулись".

Зазначається, що призначити саме таке покарання - у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади - суд просили державні обвинувачі (прокурори).

Адвокат журналістів Анатолій Попов, коментуючи рішення, сказав, що суд "фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура".

"Штраф - це те, що просила прокуратура. Ми будемо обговорювати питання необхідності подання апеляційної скарги від нас, коли ознайомимося з повним текстом судового рішення.

Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури. Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні. Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати", - підкреслив представник потерпілих.

Прокурорка Голосіївської окружної прокуратури Києва Євгенія Литвинчук від коментарів журналістам у залі суду відмовилася.

Нагадаємо:

4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.

Слідство кваліфікувало дії Мецгера за статтею 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища").

Наразі справа знаходиться на стадії судового розгляду, але через військові дії суди відкладають наступні засідання на невизначений час.

Економічна правда