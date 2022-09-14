МВФ розробить нову довгострокову програму для України – Георгієва

МВФ розробить для України нову довгострокову програму кредитування - протягом наступних тижнів місія Фонду обговорюватиме це з економічною групою України.

Про це в інтерв'ю з президентом Центру глобального розвитку заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона, зокрема, розповіла про розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Дуже хороша, дуже предметна розмова з президентом Зеленським. Ми обговорили, по-перше, як ми можемо негайно допомогти Україні. Пам’ятайте, ми були першою установою, яка надала фінансову підтримку Україні через екстрене фінансування. На той час це було 1,4 мільярда [доларів]. Ми все ще є найбільшим джерелом фінансування від міжнародних фінансових інституцій. Але тим часом потреби України тільки зросли...

По-друге, ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та те, як ми можемо розвивати програму, яка принесе більшу користь Україні. Ми збираємося дещо змінити нашу спроможність щодо залучення за допомогою пропозиції, яку ми зробили нашій Раді.

Це крок уперед до повноцінної програми Фонду. І ми домовилися, що місія Фонду встановить контакт з економічною групою України протягом наступних тижнів.

По-третє, президент Зеленський був дуже зацікавлений у тому, як фонд може працювати з іншими інституціями щодо підтримки України", - розповіла Георгієва.

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За її словами, під час розмови Зеленський дав зрозуміти, що розраховує на продовження співпраці з МВФ у макроекономіці та грошово-кредитній політиці.

Директор-розпорядник МВФ Георгієва підтвердила також, що, поки розробляється програма, Фонд планує надати Україні додаткове екстрене фінансування - $1,4 млрд.

Нагадаємо:

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичити до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

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Економічна правда