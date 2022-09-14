Из украинских портов экспортировали уже 3,1 миллиона тонн зерна – Мининфраструктуры

За 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Отмечается, что 14 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов с 153 тыс тонн продовольствия. Они направляются в страны Азии и Европы.

Напомним:

В понедельник балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, прибыл в порт "Черноморск" – загруженное 30 тыс. тонн пшеницы оно отправится в Эфиопию.

В рамках реализации "зерновой инициативы" 12 сентября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 9 судов из 163,8 тыс тонн агропродукции - они направляются в страны Азии и Европы. В понедельник порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку.

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13 сентября еще 7 судов со 151,5 тыс тонн агропродукции вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в страны Азии и Европы.

Экономическая правда