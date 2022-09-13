"Зерновая инициатива": еще 7 судов вышли из украинских портов в страны Азии и Европы

фото: мининфраструктуры

Еще 7 судов со 151,5 тыс тонн агропродукции вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько же судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием", - отчитываются в министерстве.

Напомним:

В понедельник балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, прибыл в порт "Черноморск" – загруженное 30 тыс. тонн пшеницы оно отправится в Эфиопию.

В рамках реализации "зерновой инициативы" 12 сентября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 9 судов из 163,8 тыс тонн агропродукции - они направляются в страны Азии и Европы. В понедельник порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда