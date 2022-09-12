ООН зафрахтовала еще одно судно с украинским зерном для Африки

В понедельник балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, прибыл в порт "Черноморск" – загруженное 30 тыс. тонн пшеницы оно отправится в Эфиопию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Часть населения Эфиопии, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

Как рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, в рамках Программы ООН будет дополнительно закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в страны, страдающие нехваткой продовольствия.

Он напомнил, что с начала реализации "зерновой инициативы" уже отправлены 2 судна, зафрахтованные Всемирной продовольственной программой. На их борту находились более 60 тысяч тонн украинской пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии.

Всего в ходе реализации инициативы уже 122 судна отправились из украинских портов, на борту которых находится около 2,78 млн. тонн продовольствия.

Напомним:

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.

В рамках "зерновой инициативы" с момента выхода первого судна с украинским продовольствием и на начало сентября уже экспортировано 2,37 млн тонн агропродукции. В страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, в Африку – 16 судов с 0,47 млн тонн агропродукции.