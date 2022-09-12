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"Зерновая инициатива": в понедельник девять судов на выход и тринадцать – на вход

Понедельник, 12 сентября 2022, 10:55 - Алексей Павлыш
 
фото: мининфраструктуры

В рамках реализации "зерновой инициативы" 12 сентября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 9 судов из 163,8 тыс тонн агропродукции - они направляются в страны Азии и Европы. В понедельник порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"Сегодня порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. По состоянию на 10:00 6 судов пришвартовано у причалов портов Одессы (2), Черноморской (1) и порта "Южный" (3)", - говорится в сообщении.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 2,78 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки", - отчитываются в Мининфраструктуры.

Напомним:

В субботу, 10 сентября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из украинских портов вышло пять судов с агропродукцией.

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По состоянию на 5 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы из Украины было экспортировано более 2 миллионов тонн.

Украина ожидает экспортировать "зерновым коридором" 3 миллиона тонн агропродукции в месяц только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева.

В рамках работы "зернового коридора" экспорт любых других товаров кроме продукции АПК пока не планируется.

Экономическая правда

Мининфраструктуры зепно порты Одесса Украина
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