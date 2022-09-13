Правительство привлекло почти 1,5 миллиарда от продажи ОВГЗ, но преимущественно валютных

Министерство финансов на аукционе по продаже военных облигаций во вторник привлекло 1,45 млрд грн, из которых 1,26 млрд грн – валютные облигации в эквиваленте.

Об этом говорится в данных Минфина.

Так, инвесторам предлагалось три выпуска военных ОВГЗ, номинированных в гривне: сроком обращения полгода (по ставке 12%), год (14%) и 1,5 года (16%). От их продаж было привлечено 18 млн грн, 3 млн грн и 166 млн грн соответственно.

Кроме того, во вторник также было предложено два выпуска военных ОВГЗ в евро сроком обращения 9 месяцев (2,5%) и 1,5 года (2,5%). От их продаж правительство получило 1,26 млрд грн в эквиваленте.

Отметим, что накануне правительство разрешило Нацагентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести за счет денежных средств, размещенных на счетах Агентства, военных облигаций на сумму 152 млн. грн. Как сообщила народная депутат Галина Янченко, АРМА провела соответствующий выкуп облигаций во вторник.

Это означает, что без учета приобретенных Агентством бумаг инвесторы направили на покупку гривневых ОВГЗ всего 37 млн грн. Такая сумма чрезвычайно мала по сравнению с аукционами первых месяцев полномасштабной войны и сигнализирует, что инвесторы не готовы покупать бумаги по действующим ставкам правительства.

Национальный банк последовательно призывает Минфин к повышению ставок по военным облигациям в гривне. Регулятор утверждает, что низкие ставки по гривневым ОВГЗ существенно ограничивают объемы заимствований, что сдерживает монетарную трансмиссию и привлекательность гривневых активов. Это, в свою очередь, усиливает чувствительность валютного рынка к ситуативным факторам и повышает риски финансовой стабильности в более длительной перспективе.

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В то же время министерство считает, что военные ОВГЗ являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли, и лишь раз повысил ставки по бумагам в июле.

Напоминаем:

На аукционе по продаже военных облигаций 6 августа Министерство финансов привлекло рекордно малую сумму в 47,3 млн грн, ставки не изменились.