НБУ очікувано залишив облікову ставку 25%

Національний банк не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25% на засіданні у четвер.

Про це відомо з трансляції брифінгу Національного банку.

Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами, наголошують в НБУ. Макроекономічний прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на поточному рівні щонайменше до II кварталу 2024 року.

За потреби, сигналізує регулятор, НБУ готовий підвищити ключову ставку понад поточний рівень і застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів.

Разом із тим Національний банк опрацьовує заходи для посилення монетарної трансмісії та мінімізації негативного впливу від емісійного фінансування бюджету на інфляцію та валютний ринок.

Регулятор фіксує, що інфляція в Україні і далі зростає, але дещо повільніше за прогнози. Так, у липні вона прискорилася до 22,2% у річному вимірі, а у серпні, за попередньою оцінкою, вона сягнула близько 23%.

Водночас цінова динаміка була стриманішою за прогнози через швидке зниження вартості пального внаслідок подешевшання нафти на світових ринках і налагодження внутрішньої логістики. Повільніше зростали ціни на окремі овочі зокрема завдяки сезонному збільшенню пропозиції.

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Попри це, інфляційний тиск залишається значним. Наслідки війни надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання.

Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту. Додатковий внесок в інфляційний розвиток мало липневе коригування офіційного курсу гривні. Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими, очікують в НБУ.

Коригування курсу гривні та інші вжиті Нацбанком заходи сприяли зменшенню дисбалансів на ринку, завдяки чому зменшився обсяг продажу валюти регулятором. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для фіксації обмінного курсу на поточному рівні.

Утриманню інфляції під контролем у середньостроковій перспективі сприятиме й поступова нормалізація фіскальної політики. Зокрема, повернення податків на імпорт у липні збільшило спроможність уряду фінансувати витрати воєнного часу за рахунок власних надходжень. Це послабило тиск на міжнародні резерви і знизило потреби "друкувати" гривню.

Ще один фактор, який сприятиме гальмуванню інфляційних процесів, це зростання дохідності гривневих депозитів та ОВДП. Підвищення привабливості гривневих заощаджень дозволить знизити попит на валюту та товари довготривалого використання.

Важливою передумовою стабільного функціонування економіки в умовах війни є прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема – з МВФ, наголосилив НБУ.

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