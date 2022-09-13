Уряд погодив придбання АРМА військових облігацій на 150 мільйонів

Кабмін погодив обсяг придбання Нацагентством з питань управління корупційними активами (АРМА) військових облігацій у сумі 152 млн грн.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 795-р від 10 вересня, опублікованому на Урядовому порталі.

Передбачається, що придбання АРМА військвих облігацій відбудеться за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті.

"Погодити обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 152 000 000 (сто п’ятдесят два мільйони) гривень", - йдеться в документі.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) вперше ініціювало купівлю за арештовані кошти військових облігацій.

АРМА просило Кабінет Міністрів погодити купівлю ОВДП на суму 150 млн грн. Ці кошти будуть направлені на потреби ЗСУ.

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Економічна правда