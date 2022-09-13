Нацбанк "напечатал" еще 15 миллиардов гривен для правительства

Национальный банк провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн путём выкупа государственных облигаций.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, по состоянию на 12 сентября портфель ОВГЗ НБУ составлял 604,57 млрд грн, а по состоянию на 13 сентября достиг 619,57 млрд грн – это свидетельствует о выкупе регулятором гособлигаций во вторник на сумму 15 млрд грн.

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Таким образом, общая сумма финансирования бюджета в сентябре составляет +30 млрд, а с начала войны уже 315 млрд грн.

Как в августе, так и в июле, регулятор проводил эмиссию гривни в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. К примеру, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае – по 50 млрд грн. В июле-августе объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

Привлекать средства на внутреннем рынке правительству все сложнее. После последнего рекордно малого аукциона по продаже военных облигаций в августе, из которого в бюджет поступило едва 70 млн грн, 6 сентября Минфину удалось привлечь еще меньше – всего 47 млн грн.

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Напоминаем:

Национальный банк провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн в начале сентября путем выкупа государственных облигаций.

Украинская экономика не способна профинансировать войну самостоятельно: падение ВВП на треть в 2022 году согласно прогнозу НБУ неизбежно влечет значительное падение налоговых поступлений в бюджет. В этих условиях у правительства есть два реалистичных пути наполнения бюджета: иностранная помощь или печать средств.

Экономическая правда