МВФ ищет способы экстренного финансирования Украины – Reuters

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Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит мероприятия на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

План, о котором ранее не сообщалось, будет представлен на неформальном заседании совета, пишет агентство

"Это позволит МВФ помогать Украине и другим странам, сильно пострадавшим от российской войны в Украине, не выдвигая условий, необходимых в программе обычного финансирования", - говорят источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку этот вопрос все еще рассматривается. Размер и объем мер пока неизвестны.

По словам источников, официальное голосование в поддержку этого мероприятия, которое было разработано сотрудниками МВФ в последние месяцы, ожидается к ежегодному собранию Фонда в октябре.

В случае одобрения МВФ временно увеличит существующие лимиты доступа и позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ и Инструмента быстрого кредитования, обслуживаемого странами с низким уровнем дохода, объясняют собеседники.

"Концепция проста, но она может помочь многим странам", – говорит источник.

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"Цены на продукты питания выросли во всем мире после начала войны из-за блокирования путей поставок, санкции и других торговых ограничений, хотя соглашение при посредничестве ООН, которое позволило возобновить экспорт зерна из украинских портов в прошлом месяце, начало способствовать улучшению торговых потоков и снижению цен в последнее время .

МВФ спрогнозировал в июле, что в этом году инфляция достигнет 6,6% в развитых экономиках и 9,5% в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, создавая "явный риск" для текущей и будущей макроэкономической стабильности", – напоминает издание.

"Предложение МВФ предложило бы определенную ограниченную помощь Украине, но ее официальные лица говорят, что им нужен "полноценный" пакет финансирования, поскольку они пытаются сохранить работу правительства, ведя первую большую войну в Европе после Второй мировой войны.

На прошлой неделе представитель МВФ сказал Reuters, что Фонд "продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями и в настоящее время изучает все возможные варианты предоставления дальнейшей поддержки Украине в этих сложных обстоятельствах", - добавляет агентство.

Зарубежные кредиторы Украины поддержали двухлетнюю заморозку выплат по международным облигациям почти на 20 млрд долл., но Украина должна произвести выплаты основного долга в размере 635 млн долл. по ранее полученным кредитам МВФ, начиная с середины сентября, отмечает Reuters.

В марте МВФ одобрил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 миллиарда долларов в рамках инструмента RFI, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ожидается, что в текущем году экономика Украины сократится на 35%.

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Напоминаем:

Украина продвинулась в переговорах с МВФ, и, вероятно, получит большую программу финансовой поддержки этого и следующего года, заявил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Советник президента по экономическим вопросам Устенко рассказал, что предоставление нового займа на 5 млрд долларов от МВФ помогло бы заверить других кредиторов Украины в том, что макроэкономическая ситуация в стране с войной находится под контролем.

Украина рассчитывает около 20 миллиардов долларов от МВФ, сейчас ведутся активные переговоры - новую программу желательно начать уже в ноябре.

Экономическая правда