Нова позика для України у 5 мільярдів доларів від МВФ може заспокоїти кредиторів

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Надання нової позики на 5 млрд доларів від МВФ допомогло б запевнити інших кредиторів України в тому, що макроекономічна ситуація у країні з війною знаходиться під контролем.

Про це Головний економічний радник Президента Україні Олег Устенко розповів в інтервʼю Reuters.

Устенко зазначає, що нове фінансування від МВФ приблизно на 18 місяців може послужити хорошим початком для більшого пакета в розмірі 15-20 млрд доларів, щоб допомогти Україні подолати економічну кризу.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявив, про наміри отримати від МВФ 20 млрд доларів протягом двох-трьох років. Великі розміри цього запиту викликали гострі дискусії у МВФ, оскільки це також порушує питання про прийнятність боргу України.

Попередня кредитна програма на 5 млрд доларів була скасована в березні, оскільки МВФ схвалив екстрене фінансування на суму 1,4 млрд доларів з кількома умовами в перші тижні вторгнення Росії.

Загалом новий план допомоги розроблятиметься на основі пакета фінансування, узгодженого у 2015 році після вторгнення Росії в Крим, який включав 17,5 млрд доларів фінансування МВФ, але допоміг залучити загальне фінансування в 40 млрд доларів.

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Устенко додає, що допомога у 5 млрд доларів може стати каталізатором для фінансування України з різних джерел, включаючи ЄС, США та інших окремих держав.

У 2022 році економічний спад в Україні може досягти 35-45%, а щомісячний бюджетний дефіцит складає 5 млрд доларів. Водночас Україна отримала тільки третину з приблизно 29 млрд доларів, які Захід пообіцяв у вигляді допомоги, зазначають економісти.

Нагадаємо:

Україна розраховує на близько 20 мільярдів доларів від МВФ, наразі ведуться активні переговори - нову програму бажано розпочати вже в листопаді.