Миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья на АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии в четверг отправилась из Запорожья в АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле города.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он заявил, что миссия знала об "усилении военной активности в этом районе", но следует плану посетить объект и встретиться с его персоналом.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", – сказал Гросси.

Ранее в четверг в Запорожской ОВА заявили, что россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности. Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", – написал глава ОВА Александр Старух.

Напоминаем:

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Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что проверка Запорожской АЭС продлится "несколько дней", но допускает постоянное присутствие МАГАТЭ на электростанции.

Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США считают контролируемую остановку Запорожской атомной электростанции залогом ее безопасности.

С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети, но впоследствии два энергоблока возобновили работу.