У МАГАТЕ кажуть, що перевірка ЗАЕС триватиме "кілька днів"

Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Ґроссі заявив, що перевірка Запорізької АЕС триватиме "декілька днів", але допускає постійну присутність МАГАТЕ на електростанції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Ґроссі у коментарі журналістам.

"Місія триватиме кілька днів. Якщо ми зможемо встановити постійну присутність або продовжену присутність, тоді місія буде продовжена. Але ця перша частина триватиме кілька днів", – заявив він.

"Ми маємо там [на ЗАЕС] виконати дуже важливе завдання – оцінити реальну ситуацію, допомогти стабілізувати ситуацію, наскільки ми можемо", – сказав він.

31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.

Нагадуємо:

Російські ставленики окупованої частини Запорізької області оголосили, що не робитимуть спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ, щоб ті швидко потрапити на ЗАЕС, однак додали, що очікує на прибуття місії до Енергодару вже зранку 1 вересня.

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Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США вважають контрольовану зупинку Запорізької атомної електростанції запорукою її безпеки.

З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Обстріли загрожують ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі, але згодом два енергоблоки відновили роботу.