У США виступають за контрольовану зупинку Запорізької АЕС

Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США вважають контрольовану зупинку Запорізької атомної електростанції запорукою її безпеки.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Кірбі у понеділок.

Він закликав Москву погодитися на створення демілітаризованої зони навколо об’єкта, де активізація бойових дій викликає побоювання щодо можливого масштабного витоку радіації.

У коментарі журналістам Кірбі нагадав, що атомна електростанція не підходить для ведення бойових дій.

"Ми продовжуємо вірити, що контрольована зупинка реакторів Запорізької атомної електростанції буде найбезпечнішим і найменш ризикованим варіантом у найближчій перспективі", – додав він.

Нагадуємо:

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеділок прибуде до Києва і ближчими днями розпочне роботу на Запорізькій АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію в українську мережу – обидва із зупинених у четвер енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі.

З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Обстріли загрожують ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах.



