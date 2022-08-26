На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

На Запорізькій АЕС другий із зупинених у четвер енергоблоків під’єднано до енергомережі, наразі триває набір потужності.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Енергоблок було підʼєднано до мережі у пʼятницю, 26 серпня, о 21:15.

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Раніше у пʼятницю, о 14:04, до мережі підключили перший із зупинених днем раніше енергоблоків.

"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – підкреслили в Енергоатомі.

Нагадуємо:

Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію в українську мережу – один із зупинених у четвер енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності.

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланованийна наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції.

З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Обстріли загрожують ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків залишалися відключеними.