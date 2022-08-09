Новости 9 августа: Ocean Plaza под арестом, транзит нефти через "Дружбу" остановлен

О ТЦ. В управление Агентства по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен, среди них и один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы Ocean Plaza, который до сих пор принадлежит россиянам.

О нефти. Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита

О железной дороге. После Дня Независимости с Рава-Русской во Львовской области планируется запустить работу европути, что создаст еще один железнодорожный путь в Варшаву

О санкциях. Компания Veon Михаила Фридмана, которой принадлежит российский оператор мобильной связи "Билайн", заморозит развертывание своих сетей, если санкции продолжат блокировать импорт оборудования. Veon также является основным акционером украинского оператора связи Киевстар.

О банках. Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных – банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств

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