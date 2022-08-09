У серпні з Рава-Руської планують запустити євроколію на Польщу

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Після Дня Незалежности з Рава-Руської на Львівщині планується запустити роботу євроколії, що створить ще один залізничний шлях до Варшави.

Про це повідомив заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко під час брифінгу у Медіа Центрі Україна - Львів.

За його словами, наразі активно ведуться роботи на кордоні Рава-Руської щодо вузької колії. "Плануємо до Дня Незалежности запустити поїзд з Польщі. Це буде спершу два вагони, які будуть доїжджати до Рава- Руської", – розповів Бучко.

Там є відповідний митний пост, адже цей пункт працював близько 20 років тому. Відтак необхідно було відновити пункт, добудувати вузьку колію та провести ремонт вокзалу.

"І, думаю, з 24 серпня буде курсувати поїзд з Варшави і до Рава-Руської, і відповідно наш український поїзд зі Львова і до Рава-Руської", – додав заступник голови ОВА.

Він зазначив, що завдяки ще одному потягу на Варшаву можна буде розвантажити наземний кордон, а також пришвидшити дорогу до польської столиці відносно інших наземних шляхів.



