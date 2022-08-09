Телекомунікаційна компанія Фрідмана згортає розвиток мережі через санкції
Компанія Veon, якій належить російський оператор мобільного зв’язку "Білайн", заморозить розгортання свої мережі, якщо санкції продовжать блокувати імпорт обладнання.
Про це розповів гендиректор компанії Каан Терзіоглу в інтервʼю Bloomberg.
У матеріалі йдеться, що Veon була заснована в Москві в 1992 році як ВимпелКом, один із перших операторів мобільного зв’язку в країні.
Наразі Veon є голландською телекомунікаційною компанією, що обслуговує понад 220 мільйонів клієнтів у восьми країнах. Серед них – і Україна, Veon належить бренд "Київстар".
Зараз Veon веде переговори з потенційними покупцями про продаж веж мобільного звʼязку у Пакистані, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Україні.
У 2021 році компанія продала ТОВ "Сервіс-Телеком" понад 15 000 веж у Росії приблизно за 970 млн дол.
Терзіоглу розповів, компанія має ще близько 30 000 веж для продажу. У планах до кінця року – зосередження на місцевому фінансуванні на ринках Пакистану, Бангладеш, Казахстану й Узбекистану.
Група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Білайн") та інших країнах.
Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій.
Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.