В Нацбанке оценили влияние валютного налога на инфляцию

По расчетам Национального банка Украины введение налога в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг приведет к росту инфляции примерно на 1 процентный пункт.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Экономической правды.

Так, в своем последнем Инфляционном отчете Нацбанк уже учел введение налога на импорт. Следовательно, в случае если парламент одобрит эту идею, прогноз НБУ относительно инфляции на текущий год пересматривать не придется. Он останется на уровне 31%.

"С одной стороны, внедрение дополнительного налогообложения будет увеличивать импортируемую инфляцию, но с другой – снижать давление на обменный курс. Учтенный в прогнозах эффект роста инфляции составит около 1 в. п.", - сообщили в Нацбанке.

Кроме этого, НБУ ожидает, что дополнительное налогообложение импортных операций будет способствовать уравновешиванию спроса и предложения на валютном рынке, позволит экономить золотовалютные резервы и положительно влиять на курсовые ожидания граждан и бизнеса.

"Соответственно, дополнительное обложение импорта является одним из элементов обеспечения курсовой устойчивости в условиях военного времени", - подчеркивают в регуляторе.

Накануне заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.

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Напомним:

Сейчас иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, наибольшую поддержку оказывают США и ЕС.

Из обещанной суммы 12,7 млрд долларов из этой суммы уже поступило в государственный бюджет Украины. Только треть обещанного финансирования является грантовой, то есть такой, которую нам не придется возвращать в будущем.

При этом иностранной помощи пока недостаточно: она покрывает лишь более половины (52%) потребностей государственного бюджета с 24 февраля. Низкие поступления финансирования в апреле, мае и первой половине июня заставили НБУ профинансировать дефицит бюджета в 170 млрд гривень.

Ранее в НБУ предлагали помимо возврата к налогообложению импорта ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта.

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