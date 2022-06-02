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НБУ пропонує запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту

Четвер, 2 червня 2022, 15:43 - Олексій Павлиш

У Нацбанку пропонують, окрім повернення до оподаткування імпорту, запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

Про це у ході брифінгу, на якому оголосили про підвищення облікової ставки до 25%, заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту - і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом, - а також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту", - сказав Гелетій.

За його словами, ці кроки стимулюватимуть надходження до держбюджету і дозволять підтримати українського виробника. Також це знизить тиск на валютний ринок.

Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що система критичного імпорту добре спрацювала у перші місяці війни, коли дозволила обмежити попит на валюту за окремими напрямками.

"Але після того, як економіка почала відновлюватися, цей механізм почав гальмувати її відновлення.

Саме з цим було пов'язане додавання багатьох позицій до переліку критичного імпорту з боку Мінекономіки", - резюмував Ніколайчук.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування: вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари.

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Економічна правда

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