НБУ пропонує запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту
У Нацбанку пропонують, окрім повернення до оподаткування імпорту, запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.
Про це у ході брифінгу, на якому оголосили про підвищення облікової ставки до 25%, заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
"Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту - і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом, - а також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту", - сказав Гелетій.
За його словами, ці кроки стимулюватимуть надходження до держбюджету і дозволять підтримати українського виробника. Також це знизить тиск на валютний ринок.
Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що система критичного імпорту добре спрацювала у перші місяці війни, коли дозволила обмежити попит на валюту за окремими напрямками.
"Але після того, як економіка почала відновлюватися, цей механізм почав гальмувати її відновлення.
Саме з цим було пов'язане додавання багатьох позицій до переліку критичного імпорту з боку Мінекономіки", - резюмував Ніколайчук.
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Економічна правда
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