Банк Англии повысил учетную ставку быстрее всего за 27 лет, ожидает рецессии

Центробанк Британии повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 1,75% и совершил наибольший скачок в ставке с 1995 года – регулятор ожидает, что в конце года страна войдет в рецессию.

Об этом сообщает пресс-служба Банка Англии.

За такое решение проголосовали 8 из 9 членов Комитета по монетарной политике. Предпосылками такого решения являются инфляционное давление в Британии и остальной Европе, которое значительно усилилось с предыдущего заседания Комитета.

В результате роста розничных цен на энергоносители будет усиливаться падение реальных доходов домохозяйств и еще больше расти инфляция в стране в краткосрочной перспективе.

Банк Англии ожидает, что инфляция опередит майский прогноз и вырастет с 9,4% в июне до более чем 13% в 4 квартале 2022 года и будет оставаться на очень высоком уровне в течение большей части 2023 года, прежде чем упасть до целевого значения 2% через два года. .

Также замедляется рост ВВП Великобритании. Рост цен на газ привел к очередному значительному ухудшению перспектив деятельности в Соединенном Королевстве и остальной Европе. По прогнозам, Великобритания войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Прогнозируется, что реальный доход домохозяйства после налогообложения резко упадет в 2022 и 2023 гг., а потребление сократится.

Центробанк сигнализирует, что готов при необходимости действовать решительно в ответ на признаки более устойчивого инфляционного давления.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Банк Англии планирует начать продажу гособлигаций вскоре после следующего заседания в сентябре, при условии надлежащих экономических и рыночных условий.

Напоминаем:

Банк Англии на прошлом заседании объявил о повышении ключевой ставки с 0,75% до 1% – это максимальный уровень за 13 лет. Регулятор был первым из крупных центробанков, начавших цикл повышения ставки в ответ на ускоряющуюся инфляцию в мире.

Впоследствии к нему присоединились Европейский центробанк и Федрезерв США. Первый на последнем заседании повысил ключевые ставки на 50 б.п. впервые за 11 лет, а его американский коллега второй раз подряд повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%.

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла годового уровня 9,4% в июне, по сравнению с показателем в 9,1% в мае.