С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация – Шмыгаль

В Украине с 1 сентября планируют массово запустить процесс приватизации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей 3 августа.

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должен сделать этот процесс максимально быстрым", - сказал Шмыгаль.

В то же время, по его словам, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения справедливой ценой и начать работу", - добавил премьер.

Приватизация также позволит расширить производство для аграриев, отметили в правительстве.

В Министерстве экономики заявили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов.

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"Операторы рынка, видящие дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах", – резюмировали в правительстве.

Напомним:

В государственной собственности должно остаться не более 100 предприятий, причем большинство из них будут подчиняться правительству, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

Кабинет Министров утвердил список 420 государственных предприятий, которые передадут Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.

Экономическая правда