Кабмин передаст на приватизацию и ликвидацию 420 госпредприятий

Кабинет Министров утвердил список 420 государственных предприятий, которые передадут Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Telegram.

В ведомстве отметили, что таким образом состоится следующий этап триажа – разделение дежурной группы государственных активов на жизнеспособные и наносящие ущерб, существуют исключительно на бумаге и не могут заинтересовать инвесторов.

66 госпредприятий получат новых собственников в рамках так называемой малой приватизации.

"Привлекая инвестиции, там будет возобновлено или модернизировано производство, в том числе и экспортно ориентированное, созданы новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны", – объяснили в Минэкономики.

Остальные 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы. В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы.

Следует отметить, что 33 из 420 госпредприятий работают. Общая стоимость их активов составляет 2,9 млрд. грн.

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В правительстве рассматривают приватизацию как эффективное средство ускорения экономического роста. Ведь частный собственник способен быстро наладить процессы на предприятии и снова осуществить его перезапуск. А каждый работающий бизнес сегодня – это усиление украинской экономики.

Кроме того, внутри страны существует большой запрос на приватизацию и готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности.

В Минэкономики продолжат анализ государственных активов для последующих этапов триажа госпредприятий, после чего часть из них также найдет новых эффективных собственников.