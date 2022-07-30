Государство планирует оставить в своей собственности до 100 предприятий – Свириденко

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В государственной собственности должно остаться не более 100 предприятий, причем большинство из них будут подчиняться правительству.

Об этом пишет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в своей колонке для ЭП.

По ее словам, все эти предприятия должны быть превращены в акционерства или общества с ограниченной ответственностью.

"Может ли государство владеть коммерческими предприятиями? Безусловно, так – государство может быть акционером. Цель такого владения проста – получать прибыль через дивиденды", – размышляет Свириденко.

Но лучшие мировые практики доказывают, что для достижения максимальных дивидендов необходимо разделить владение бизнесом (роль акционера) и управление бизнесом (роль менеджмента), добавляет министр.

Поэтому на предприятиях, которые останутся в государственной форме собственности, должна быть полностью внедрена система корпоративного управления, когда менеджмент контролируют не чиновники, а члены наблюдательного совета, среди которых большинство независимы.

"Такое разделение функций и есть главная идея корпоративной реформы, которую мы сейчас активно внедряем", - добавила чиновница.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

Кабинет Министров утвердил список 420 государственных предприятий, которые передадут Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.