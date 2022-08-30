Украина получила рекордный объем международной помощи в августе – Марченко

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В августе Украина получила рекордный месячный объем внешней финансовой помощи – 4,6 млрд долларов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

Это стало возможным, в частности, и благодаря предоставленным США через Всемирный банк грантовых средств в размере 3 млрд долл.

"Ожидаем в сентябре поступления от США 1,5 млрд долл. грантовой помощи - это последний транш, и также ожидаем сентябрь и начало октября получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС", – сказал глава Минфина.

Евросоюз пообещал выделить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи в мае. Но министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что макрофинансовая помощь должна носить больше грантовый характер, чем кредитный. Это, в свою очередь, противоречит действующему механизму ее предоставления.

Визит Линднера в Украину в Минфине ожидали в июле - начале августа, возможно он состоится в сентябре.

"Для нас не принципиально, грант или кредит, поскольку он выделяется на долгосрочный период на льготных условиях. Для нас принципиально закрыть вопрос о ликвидности", – сказал Марченко по этому поводу.

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Напоминаем:

Украина в День Независимости (24 августа) получила от США 3 млрд. долларов США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта.

В Украине реализуется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект поддержки государственных расходов на сумму 2,79 млрд. дол.

Впоследствии Украина и Всемирный банк договорились увеличить финансирование проекта и расширить категории расходов. 9 августа было подписано соглашение о предоставлении Украине безвозвратной бюджетной поддержки в форме гранта в размере 4,5 млрд дол.

Министр финансов Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить еще 12-16 млрд. долларов помощи от иностранных партнеров.