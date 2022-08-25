Украина уже получила 3 миллиарда долларов гранта от США

В государственный бюджет уже поступила часть гранта в размере 3 млрд. долларов от США через механизм Всемирного банка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Это первый транш грантовых средств из 4,5 млрд долл., предоставленных Соединенными Штатами через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Привлеченные средства позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, а также и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат в условиях борьбы с агрессором", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Указанные грантовые средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства, ВПЛ и т.д.

Напоминаем:

Украина в День Независимости (24 августа) получит от США 3 млрд. долларов США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта.

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В Украине реализуется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект поддержки государственных расходов на сумму 2,79 млрд. дол.

Впоследствии Украина и Всемирный банк договорились увеличить финансирование проекта и расширить категории расходов. 9 августа было подписано соглашение о предоставлении Украине безвозвратной бюджетной поддержки в форме гранта в размере 4,5 млрд дол.