Україна вже отримала 3 мільярди доларів гранту від США

До державного бюджету вже надійшла частина гранту у розмірі 3 млрд доларів від США через механізм Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд дол, які були надані Сполученими Штатами через цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, а також і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства, ВПО тощо.

Нагадуємо:

Україна у День Незалежності (24 серпня) отримає від США 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту.

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В Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт підтримки державних видатків на суму 2,79 млрд дол.

Згодом Україна і Світовий банк домовилися збільшити фінансування проєкту та розширити категорії витрат. 9 серпня була підписана угода про надання Україні безповоротної бюджетної підтримки у формі гранту розміром 4,5 млрд дол.