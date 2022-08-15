Украина ожидает получить до 16 миллиардов долларов международной помощи до конца года – Марченко

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До конца года Украина рассчитывает получить еще 12-16 млрд долларов пособия от иностранных партнеров.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

"Это зависит от успешности проведенных переговоров, до 30 миллиардов может быть. Это с начала войны в переговорах. Мы уже получили 14, то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов", – сказал он.

Глава Минфина добавил, что уже в сентябре Кабинет Министров ожидает поступления по программе макрофинансовой поддержки от ЕС.

Программой предусмотрено предоставление Украине 8 млрд евро. Но, очевидно, в сентябре поступят не все средства – ожидается несколько траншей.

"В целом мы чувствуем поддержку. И я надеюсь, что эти посылы, которые дает президент, будут услышаны, и макрофинансовая поддержка будет получена Украиной в полном объеме", – сказал министр.

По словам Марченко, сейчас нельзя говорить о сознательном затягивании выделения средств Украине со стороны стран ЕС.

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"Мы даже в Украине частично адаптировались жить в условиях войны, так в Европе, в европейских странах это сейчас не является таким насущным критическим фокусом. Это может быть причина.

Но в целом мы ощущаем поддержку. И я надеюсь, что эти посылы, которые дает президент, будут услышаны и макрофинансовая поддержка будет получена Украиной в полном объеме", – уверен он.