Старт приватизации: объявлены первые аукционы

С 1 сентября в Украине начинаются аукционы по приватизации по новым правилам и Фонд государственного имущества объявил первые лоты.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

В сентябре Фонд выставит на торги первые объекты приватизации. Среди них будут Мариловский и Кобыловолокский спиртзаводы в Тернопольской области.

В частности, 19 сентября пройдет аукцион по продаже Кобыловолоцкого МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 25 млн гривень.

На следующий день, 20 сентября, состоятся торги по продаже Мариловское МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 54 млн гривень.

Всего на приватизационные аукционы кроме запланированных 8 спиртовых заводов также выставят около 150 других объектов.

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Фонд государственного имущества готовит к приватизации 23 актива спиртовой отрасли и 3 хлебокомбината, аукционы должны состояться в этом году.

ФГИ ожидает, что благодаря приватизации имущества удастся привлечь от 600 млн. грн. до 1 млрд. грн. в этом году.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

Кабинет министров утвердил список 420 государственных предприятий, которые передадут Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.