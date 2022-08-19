Фонд держмайна готує до аукціонів 26 об’єктів промисловості

Фонд державного майна готує до приватизації 23 активи спиртової галузі та 3 хлібокомбінати, аукціони мають відбутися цього року.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

У Фонді зазначили, що приватизація цих об’єктів, перш за все, сприятиме вирішенню питання продовольчої безпеки.

"У приватній власності вони можуть стати майданчиками для переробки та зберігання зерна, їхнє поновлення роботи також дозволить зберегти і створити робочі місця", – пояснили в повідомленні.

Наразі переважна більшість з цих об’єктів не працюють, але наявні інфраструктура, обладнання, виробничі потужності та складські приміщення дозволять відновити роботу у найкоротші терміни.

Зазначені активи розташовані у:

Вінницькій області – 6 спиртових об'єктів;

Житомирській області – 1 спиртовий завод;

Закарпатській області – 1 комбінат хлібопродуктів;

Івано-Франківській області – 1 комбінат хлібопродуктів;

Київській області — 1 спиртовий завод;

Львівській області — 2 спиртові заводи;

Полтавській області — 2 спиртзаводи;

Рівненській області — 1 спиртзавод;

Сумській області — 1 спиртовий актив;

Тернопільській області — 1 спиртовий завод;

Харківській області (на безпечній території) — 1 спиртовий завод;

Хмельницькій області — 1 спиртзавод;

Черкаській області — 1 спиртогорілчаний комбінат;

Чернівецькій області — 2 спиртзаводи і 1 комбінат хлібопродуктів;

Чернігівській області — 1 спиртзавод і 1 комбінат хлібопродуктів.

"Перші 6 спиртових активів і 2 комбінати хлібопродуктів практично готові до виставлення на аукціони", — зазначила в.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда



