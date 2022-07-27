Кабмін передасть на приватизацію та ліквідацію 420 держпідприємств

Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки в Telegram.

У відомстві зазначили, що таким чином відбудеться наступний етап тріажу – поділ чергової групи державних активів на життєздатні і такі, що наносять збитки, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів.

66 держпідприємств отримають нових власників в рамках так званої "малої" приватизації.

"Залучивши інвестиції, там буде відновлено або модернізоване виробництво, в тому числі й експортно орієнтоване, створені нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни", – пояснили в Мінекономіки.

Решта 354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані. В більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.

Варто зазначити, що 33 з 420 держпідприємств працюють. Загальна вартість їх активів становить 2,9 млрд грн.

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В уряді розглядають приватизацію, як ефективний засіб прискорення економічного зростання. Адже приватний власник здатен швидко налагодити процеси на підприємстві і знову здійснити його перезапуск. А кожен працюючий бізнес сьогодні – це посилення української економіки.

Крім цього, всередині країни існує великий запит на приватизацію та готовність інвестувати в колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності.

В Мінекономіки продовжать аналіз державних активів для наступних етапів тріажу держпідприємств, після чого частина з них також знайде нових ефективних власників.