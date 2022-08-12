Україна хоче отримати від приватизації до 1 мільярда цьогоріч

Фонд державного майна очікує, що завдяки приватизації майна вдасться залучити від 600 млн грн до 1 млрд грн цьогоріч.

Про це в.о. очільниці Фонду Ольга Батова розповіла в інтерв‘ю виданню Deutsche Welle, передає пресслужба відомства.

Після ухвалення всіх нормативних актів Фонд державного майна буде готовий оголосити аукціони по вже підготовлених до продажу об‘єктах. Йдеться, зокрема, про непрацюючі комбінати хлібопродуктів, спиртові заводи та об‘єкти нерухомості, які могли б зацікавити малий та середній бізнес, вважають у Фонді.

За словами Батової, головна задача приватизації зараз – це підтримка бізнесу в умовах війни, коли сотні компаній потребують майданчиків для відновлення роботи в безпечних регіонах.

"Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до одного мільярда в бюджет, завдяки зростанню цін на електронних аукціонах", – заявила Батова.