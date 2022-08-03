Российские оккупанты нанесли Гостомелю ущерб на 9,5 миллиарда

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Российские оккупационные войска нанесли г. Гостомель на Киевщине ущерб более чем в 9,5 млрд грн, больше всего пострадали промышленные и жилые объекты.

Об этом говорится в отчете KSE Institute по результатам оценки в рамках совместного с SmartFarming и Vkursi Zemli проекта Rebuildua.

С 24 февраля Гостомель стал одной из ключевых целей российских оккупантов на пути в Киев: его обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту Антонова пытался высадиться десант. За аэропорт и сам поселок шли тяжелые бои, а освободить населенный пункт удалось только 2 апреля.

Общая площадь города составляет 1955 га, и до войны в нем проживали почти 17 тысяч человек.

В городе повреждено 4553 сооружения, или почти 40% от общего количества. Из пострадавших зданий 12% – полностью уничтожены, еще 7,9% потерпели сильное разрушение.

Общий ущерб города от действий российских захватчиков оценивается в 9,5 млрд грн. Наибольший ущерб, 5,4 млрд грн, нанесен промышленности, еще 3,3 млрд грн – жилищной инфраструктуре. Социальная инфраструктура повреждена на 842 млн. грн.

В Гостомеле разрушены более 4 тысяч объектов жилой застройки, 318 промышленных объектов и 181 – социальной инфраструктуры. Всего пострадало 437,2 тыс. м2 частных домов, 429,5 – многоквартирных и 97,1 тыс. м2 – приусадебных зданий.

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Напоминаем:

Ранее в рамках проекта уже были оценены убытки других населенных пунктов в Киевской области, в частности – Ирпеня, Бучи, Горенки и Мощуна.