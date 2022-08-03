Более 300 компаний стали резидентами Дия.City
В налоговой и правовой системе для технологического бизнеса зарегистрировались более 300 резидентов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмме.
Федоров отметил, что к Дия.City присоединился мировой гигант IT-аутсорса Ciklum, стартап Reply, создавший платформу для автоматизации работы бизнеса, разработчик AI-решения для анализа данных DataRobot и международная продуктовая компания Govitall, специализирующаяся на образовательных продуктах.
Также новым резидентом Дия.City стал украинский разработчик электронной медицинской системы Helsi.me, которой пользуются тысячи украинцев.
Подробнее об идее создания и основных целях Дия.City читайте в статье ЭП.
Напомним:
В Минцифре заявили, что условия правового и налогового пространства Дия.City станут еще проще для IT-компаний.
С 8 февраля в Украине начинает работать специальный правовой режим "Дия.City", разработанный для развития IT-отрасли.