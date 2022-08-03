Более 300 компаний стали резидентами Дия.City

В налоговой и правовой системе для технологического бизнеса зарегистрировались более 300 резидентов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмме.

Федоров отметил, что к Дия.City присоединился мировой гигант IT-аутсорса Ciklum, стартап Reply, создавший платформу для автоматизации работы бизнеса, разработчик AI-решения для анализа данных DataRobot и международная продуктовая компания Govitall, специализирующаяся на образовательных продуктах.

Также новым резидентом Дия.City стал украинский разработчик электронной медицинской системы Helsi.me, которой пользуются тысячи украинцев.

Подробнее об идее создания и основных целях Дия.City читайте в статье ЭП.

Напомним:

В Минцифре заявили, что условия правового и налогового пространства Дия.City станут еще проще для IT-компаний.

ВИДЕО ДНЯ

С 8 февраля в Украине начинает работать специальный правовой режим "Дия.City", разработанный для развития IT-отрасли.