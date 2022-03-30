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Для IT-компаній в Дія.City на період воєнного стану спростять умови

Середа, 30 березня 2022, 17:05

У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Telegram.

Що змінилося:

  • Критерії резидентства максимально спрощені. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity.
  • Резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.
  • Податкові умови Дія.City залишаються незмінними.

"За такими умовами Дія.City працюватиме на період воєнного стану. Спрощені критерії поширюються на всі компанії-резиденти, як на нові, так і на чинні", - пояснюють у відомстві.

Подати заявку, щоб стати резидентом Дія.City, можна за посиланням https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city.

А отримати консультацію - dc_residency@thedigital.gov.ua.

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IT Дія компанії податки Мінцифри
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