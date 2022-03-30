Для IT-компаній в Дія.City на період воєнного стану спростять умови
У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.
Про це повідомляє прес-служба міністерства в Telegram.
Що змінилося:
- Критерії резидентства максимально спрощені. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity.
- Резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.
- Податкові умови Дія.City залишаються незмінними.
"За такими умовами Дія.City працюватиме на період воєнного стану. Спрощені критерії поширюються на всі компанії-резиденти, як на нові, так і на чинні", - пояснюють у відомстві.
Подати заявку, щоб стати резидентом Дія.City, можна за посиланням https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city.
А отримати консультацію - dc_residency@thedigital.gov.ua.
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Економічна правда
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