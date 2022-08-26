Польский владелец из-за войны отказался от продажи "Идея банка"

Польский владелец "Идея банка" Getin Holding отказался от продажи львовского АО "Идея Банк" из-за войны.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на отчетность компании.

"В связи с текущей геополитической ситуацией в Украине ... план продажи банка был отменен, а активы и обязательства украинских компаний больше не считаются предназначенными для продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних 6 месяцев группа Getin списала 230,6 млн злотых (1,9 млрд грн) из-за обесценивания украинских активов.

Помимо банка, к ним относится киевская финкомпания ООО "Нью Финанс Сервис".

В Украине работают 67 отделений "Идея банка".

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Польский владелец "Идея Банка" – Getin Holding – 28 февраля заявил в сообщении на Варшавской бирже о срыве соглашения по продаже украинского "Идея Банка" ПУМБ Рината Ахметова.

Антимонопольный комитет предоставил разрешение "Первому украинскому международному банку" Рината Ахметова на приобретение украинского "Идея Банка" у польского Getin Holding S.A.

10 ноября 2021 года ПУМБ договорился о приобретении "Идея Банка" у польского Getin Holding.

Соглашение планируется завершить до конца первого квартала 2022 года, предусматривалось, что процесс интеграции банков будет продолжаться еще в течение 3-5 лет.

Getin Holding уже во второй раз не смогла продать "Идея Банк".

В декабре 2019 года холдинг договорился с Dragon Capital о продаже банка за 1,37 млрд грн (около $58 млн по курсу на тот момент), но сделка сорвалась из-за пандемии коронавируса.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году.

За девять месяцев 2021 года его чистая прибыль составила 418,97 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Читайте также: Бум или совпадение: почему распродаются украинские банки

Экономическая правда