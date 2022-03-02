Сделка о покупке "Идея Банка" банком Ахметова сорвалось
Польский владелец "Идея Банка" – Getin Holding – 28 февраля заявил в сообщении на Варшавской бирже о срыве соглашения по продаже украинского "Идея Банка" ПУМБ Рината Ахметова.
Об этом пишет Forbes.
"Польские владельцы "Идея Банка" уточнили, что договор был расторгнут из-за невыполнения всех условий, необходимых для перехода прав собственности на банк. Согласно начальным договоренностям сторон это должно было произойти до 25 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Getin Holding уже во второй раз не смогли продать "Идея Банк".
В декабре 2019 года холдинг договорился с Dragon Capital о продаже банка за 1,37 млрд грн (около $58 млн по курсу на тот момент), но сделка сорвалась из-за пандемии коронавируса.
"Ценник текущего соглашения составляет около 50 млн долл.", - добавляет Forbes.
Напоминаем:
Антимонопольный комитет предоставил разрешение "Первому украинскому международному банку" Рината Ахметова на приобретение украинского "Идея Банка" у польского Getin Holding S.A.
10 ноября 2021 года ПУМБ договорился о приобретении "Идея Банка" у польского Getin Holding.
Соглашение планируется завершить до конца первого квартала 2022 года, а процесс интеграции банков будет продолжаться еще в течение 3-5 лет.
"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году.
За девять месяцев 2021 года его чистая прибыль составила 418,97 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Getin Holding S.A. искала покупателя на свой украинский актив более двух лет.
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