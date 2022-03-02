Сделка о покупке "Идея Банка" банком Ахметова сорвалось

Польский владелец "Идея Банка" – Getin Holding – 28 февраля заявил в сообщении на Варшавской бирже о срыве соглашения по продаже украинского "Идея Банка" ПУМБ Рината Ахметова.

Об этом пишет Forbes.

"Польские владельцы "Идея Банка" уточнили, что договор был расторгнут из-за невыполнения всех условий, необходимых для перехода прав собственности на банк. Согласно начальным договоренностям сторон это должно было произойти до 25 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Getin Holding уже во второй раз не смогли продать "Идея Банк".

В декабре 2019 года холдинг договорился с Dragon Capital о продаже банка за 1,37 млрд грн (около $58 млн по курсу на тот момент), но сделка сорвалась из-за пандемии коронавируса.

"Ценник текущего соглашения составляет около 50 млн долл.", - добавляет Forbes.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет предоставил разрешение "Первому украинскому международному банку" Рината Ахметова на приобретение украинского "Идея Банка" у польского Getin Holding S.A.

10 ноября 2021 года ПУМБ договорился о приобретении "Идея Банка" у польского Getin Holding.

Соглашение планируется завершить до конца первого квартала 2022 года, а процесс интеграции банков будет продолжаться еще в течение 3-5 лет.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году.

За девять месяцев 2021 года его чистая прибыль составила 418,97 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Getin Holding S.A. искала покупателя на свой украинский актив более двух лет.

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