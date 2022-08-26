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"Укрэнерго" восстановило две поврежденные обстрелами магистральные линии ЗАЭС

Пятница, 26 августа 2022, 13:30 - Анастасия Жарикова

НЭК "Укрэнерго" возобновила работу двух поврежденных российскими обстрелами магистральных линий, сейчас работающих для собственных нужд Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Благодаря этому сейчас обеспечено стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, расположенных на площадке ЗАЭС", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что в ближайшее время ремонтные бригады "Укрэнерго" смогут завершить восстановление еще одной магистральной линии. Это должно повысить безопасность работы электростанции.

В НЭК отметили, что энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе сети ENTSO-E.

Потеря мощности, вызванная отключением Запорожской АЭС, компенсирована, работа энергосистемы сбалансирована.

Напоминаем:

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По состоянию на утро 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшие дни.

С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Стороны обвиняют в обстрелах ЗАЭС друг друга. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков отключены.

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

Укрэнерго
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