єРобота будет стимулировать создание 300 тысяч рабочих мест

Правительственная грантовая программа проекта "єРобота" позволит создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

Она напомнила, что Кабинет Министров запустил ряд грантовых программ для поддержки малого и среднего бизнеса. То есть предприниматели, стремящиеся развивать свое дело или начать новое, могут получить безвозвратную помощь от государства.

"Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы. Мы рассчитываем, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта "єРобота" позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест", – отметила Свириденко.

По данным министра, на сегодняшний день заявки на получение грантов подали уже около 10 тысяч граждан. Из них 8,5 тысячи – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

Напоминаем:

Первые 52,7 млн ​​грн микрогрантов для создания собственного дела в рамках программы "єРобота" перечислили 227 получателям.

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Кабинет министров выделил еще 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы "єРобота".

Кабинет министров выделил очередные 45 млн грн на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий в рамках программы.

Украинское правительство запустило программу єРобота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Экономическая правда