Ограничение транзита нефти из Казахстана через РФ: оператор назвал сроки ремонта

Каспийский трубопроводный консорциум, обеспечивающий работу основного маршрута для экспорта нефти из Казахстана через РФ, назвал сроки ремонта двух причалов после остановки из-за трещин.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что ремонт одного выносного причального устройства морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) займет месяц.

"Накануне КТК временно вывел из строя ВПУ-1 и ВПУ-2.

Оператор рассчитывает обследовать единый выносной причал до 26 августа. Для этого ведутся переговоры с отправителями груза об изменении графика отгрузки нефти", - говорится в сообщении.

"ВПУ-3 сейчас работает в интенсивном режиме, выполняя достаточно плотный график отгрузки нефти, а для обследования нам необходимо найти окно для проведения водолазного обследования. В настоящее время перерывы в отгрузке есть только ночью, когда водолазные работы невозможны", - заявили в компании.

Оставшийся причал может обеспечить нагрузку до 3,5 млн т нефти в месяц.

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Напомним:

Каспийский трубопроводный консорциум, обеспечивающий работу основного маршрута для экспорта нефти из Казахстана, второй раз за лето объявил о снижении экспорта нефти по заявкам отправителей груза.

Снижение экспорта там объяснили повреждением двух нефтеналивных причалов.

Консорциум заявил, что в целом использует три выносных причальных устройства (ВПП) и в августе водолазы обнаружили трещины в корпусах двух таких устройств. КТК обратился к их производителю - компании IMODCO и контролирующему эксплуатацию классификационному обществу ABS.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ – после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Казахстан с сентября будет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан, поскольку страна ищет альтернативу Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который Россия угрожала закрыть.

Экономическая правда